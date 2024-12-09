وزارة الصحة تكشف 7 خدمات مهمة لمبادرة صحة الأم والجنين

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف السيدات الحوامل من المصريات وغير المصريات المقيمات على أرض مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الخدمات الصحية التي تقدمها تشمل :-

- التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

- تحليل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري.

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي (HBV).

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV).

- تحليل السكر.

- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

- الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.