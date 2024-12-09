اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 7 خدمات مهمة لمبادرة صحة الأم والجنين

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:08 م
وزارة الصحة تكشف 7 خدمات مهمة لمبادرة صحة الأم والجنين 7 خدمات هامة لمبادرة صحة الأم والجنين
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف السيدات الحوامل من المصريات وغير المصريات المقيمات على أرض مصر.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: الخدمات الصحية التي تقدمها تشمل :-

- التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

- تحليل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري.

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي (HBV).

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري (HIV).

- تحليل السكر.

- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

- الكشف المبكر عن أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجهت السيدات الحوامل بزيارة أقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين للكشف والمتابعة والعلاج بالمجان.







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صحة الام والجنين

وزارة الصحة

السكر

ضغط الدم



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