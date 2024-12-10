مهام تحريرية وشفوية ومهارية.. شكل التقييم بالصفين الأول والثانى الابتدائى

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نظام التقييم للصفين الأول والثانى الابتدائي يعتمد على مهام تحريرية وشفوية ومهارية يتم تنفيذها فى الفصل فى صورة أسئلة قصيرة ويكون المعلم مسئولا عن أداء الطلاب لها لقياس الأداء والسلوك.

ويقدم اليوم السابع فى التقرير التالى تفاصيل عن تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى للترم الأول:

- تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعى.

- يتم التقييم من خلال تنفيذ المهام الفردية والجماعية.

- المهام التى ينفذها الطالب تكون تحريرية وشفوية ومهارية.

- يعتمد التقييم على مستوى الطلاب طوال الترم والمهام التى يتم تنفيذها.

- تقييمات الطلاب فى أولى وثانية ابتدائى تعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تقييم التلميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم.

- يتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول.

- الهدف من تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات دعم متابعة التلاميذ.

- يتم تقييم التلاميذ بشكل مبدئى 29 ديسمبر حتى 5 يناير المقبل.

- يعقد تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.

- التقييمات لأولى وثانية ابتدائى تعتمد على المنهج الدراسى للترم الأول.