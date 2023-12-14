"التعليم" تعلن تفاصيل المشروعات البحثية للفصل الدراسى الأول بصفوف النقل

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت المديريات التعليمية ، تفاصيل المشروعات البحثية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2022 الخاص بنظام التقييم لصفوف النقل من نظام التقييم و احتساب الدرجات للصفوف من السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

أكدت المديريات التعليمية، أنه وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية يعتمد نظام التقييم الدراسة والتقييم علي قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة و يدرس الطلاب في الصفوف الرابع و الخامس والسادس من الحلقة الابتدائية اثني عشر مقرراً بالإضافة إلي أنشطة التوكاتسو لذلك يتم استثناء الصف السادس من الموضوعات البحثية.

وأعلنت المديريات موضوعات الأبحاث من خلال القائمة التالية :

المرحلة الإعدادية

- مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.

- المشروعات القومية تغير خارطة مصر التنموية.

- المشروعات القومية ودورها في معالجة مشكلة البطالة.

- استراتيجية تنمية سيناء ( أرض الفيروز ).

- إنجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة مشروعات الطاقة النظيفة.

- مشروع عملاق الغاز المصري ( حقل ظهر ).

- العاصمة الادارية الجديدة - معالمها و اهم مشروعاتها.

- كوبري تحيا مصر والممشي السياحي.

- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.

- المشروعات القومية وأثرها على الاقتصاد المصري.

- التغيرات المناخية و اثرها علي البيئة.

- المشروعات القومية وتأثيرها الاجتماعي و الاقتصادي علي مصر.

- مشروع مدينة الاثاث بدمياط من محلية الي عالمية.

- محور ديروط الحر.

المرحلة الثانوية

- مشروع مدينة أسوان الجديدة.

- مشروع محور كلابش فوق النيل.

- نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

- التحديات التي واجهت الدولة المصرية للنهوض بها و طرق مواجهتها.

- مشروع المليون و نصف فدان - مجتمعات مستدامة.

-أهمية التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

- الأهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة الجديدة.

- المشروعات المائية ( قناطر أسيوط الجديدة ) مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر.

- المشروع القومي للطرق و بناء مجتمعات عمرانية جديدة.

-الأهمية الاجتماعية على المجتمع من خلال مشروعات الإسكان الجديدة.

- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية و دورها في سد الفجوة الغذائية.

- الأهمية الاقتصادية لمشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر.

- مشروع الصوب الزراعية و أثرها في التنمية مع ضرورة ربط الموضوعات السابقة بالمواد الدراسية.

خطوات تنفيذ المشروعات البحثية

- يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعه من تلك القائمة بمعرفة المعلم " رائد الفصل " بالتعاون مع معلم المادة علي ان تكون الخطوات كالتالي :

- يقسم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب و لا تزيد علي خمسة طلاب و تتم جمع الاعمال المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

- يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب و التعرف علي مدي التعاون بين أعضاء المجموعه و توزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم و كيف امكنهم التغلب عليها.

- تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي بأسبوعين و البحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول علي 50%علي الأقل من الدرجة المخصصة له علي ألا تحسب حالة عدم تحقيق المستوي المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة اخري و درجاته ضمن المجموع الكلي و في تقديمة اثناء فترة امتحانات الدور الثاني .

- يتم إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي واثابة المجموعات المشاركة بها و إخطار الإدارة التعليمية بها لأجراء تصفيات على مستوي الإدارة والتصعيد علي مستوي المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولي المادة الخامسة : يضاف لأخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية نقاط تميز ، نقاط تحتاج دعم

و يتم التقييم من خلال رأي كل من : ( المعلم رائد الفصل ، و اعضاء اتحاد طلاب الفصل ، و أولياء الأمور ) و كذا يضاف بند لتقييم الميول والاتجاهات من خلال رائد الفصل.