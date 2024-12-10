وزارة التعليم: تقييم أولى وثانية ابتدائى يستهدف معرفة نقاط القوة والضعف

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الهدف من تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائي بالعام الدراسي الحالى، مؤكدة على أن التقييم يستهدف منها تأهيل الطلاب للاختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم على تحسين الأداء ومعرفة قدراتهم ونقاط القوة والضعف لتحسينها وتعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لدعم التلاميذ.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية مع مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 2024، على أن يتم تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات فى الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية .



وطالبت وزارة التربية والتعليم بإحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ .



- اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025

مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائي (تقييم مبدني واعتبار الفترة من 16 / 1/ 2025 حتى 23 يناير تقییم نهائی.