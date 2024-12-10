محافظ أسوان ورئيس الأبنية التعليمية يناقشان خطة تطوير المدارس

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اللواء يسرى عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمناقشة أوجه التعاون المشترك لتطوير المدارس وإنشاء منشآت تعليمية جديدة بمختلف أنحاء المحافظة.

حضر اللقاء، اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام والمهندس أبو الحمد أبو الوفا، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وخلال اللقاء، أكد اللواء إسماعيل كمال، أن تطوير قطاع التعليم يأتى فى مقدمة أولويات العمل بالمحافظة باعتباره ركيزة أساسية لبناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار "كمال"، إلى استعداد وحرص المحافظة لتقديم أوجه الدعم والتنسيق المطلوب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضى للتوسع فى الإنشاءات الجديدة وزيادة أعداد الفصول التعليمية مع تنفيذ المزيد من عمليات رفع الكفاءة والصيانة بالمدارس من أجل إستيعاب الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية متكافئة لكافة أبناء المحافظة سواء فى المدن أو فى جميع القرى والنجوع.

ووجه المحافظ، مسئولى فرع هيئة الأبنية بتكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من إنشاء مدرسة للمتفوقين لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين علمياً وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم فى صقل مهاراتهم وإعدادهم لاقتحام سوق العمل فى مختلف المجالات المتاحة.