لماذا تكثر الإصابة بالسكتة القلبية فى الحمام؟ ونصائح للوقاية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تحدث النوبة القلبية عندما تكون فى الحمام لعدة أسباب، حيث يمكن أن يحدث الخلل أثناء الاستحمام، لذلك أكد الأطباء أنه من المهم معرفة المخاطر واتباع طرق الوقاية، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من أن النوبات القلبية يمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت من اليوم، إلا أن الحمام يمكن أن يكون مكانًا خطيرًا.

وفقًا للأطباء تلعب بعض الأنشطة اليومية مثل استخدام المرحاض أو الاستحمام دورًا في زيادة خطر النوبات القلبية.

وقد تشكل مثل هذه الحالة التي تحدث في الحمام الكثير من التحديات نظرًا لأنه مكان مغلق وخاص وقد تتأخر المساعدة عندما تكون هناك.

لماذا يمكن أن تحدث نوبة قلبية في الحمام؟

يقول الأطباء إنه في حالة النوبة القلبية، يبدأ قلبك في التعرض لخلل كهربائي ناتج عن ضربات قلب غير منتظمة، قد يحدث هذا الخلل أثناء الاستحمام أو التبرز بسبب الإجهاد الذى يمكن أن تفرضه هذه الأنشطة على جسمك.

عند الجلوس على المرحاض

وفقًا للخبراء فإن التبرز يجعلك تجهد نفسك وتمارس الضغط، في حين أنه قد لا يكون خارجًا عن المألوف، إلا أنه يضع الكثير من الضغط على قلبك، وبالتالي إذا كانت حالة قلبك ليست جيدة بالفعل، فقد يكون هذا محفزًا لنوبة قلبية مفاجئة.

يقول الأطباء إن محفزات الحمام تُعرف باسم الاستجابات الوعائية المبهمة، حيث يضغط النشاط على العصب المبهم، مما يبطئ معدل ضربات القلب.

يؤثر الاستحمام في الماء شديد البرودة أو السخونة على معدل ضربات القلب، فيقول الأطباء إن درجة حرارة جسمك تتكيف أثناء الاستحمام، ما يضع الكثير من الضغط على الشرايين والشعيرات الدموية.

تقول الإحصائيات أيضًا إن أولئك الذين يستحمون فى الماء فوق الكتفين معرضون لخطر إضافى للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أشكال أخرى من أمراض القلب.

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تتسبب جرعة زائدة من الدواء في حدوث نوبة قلبية مفاجئة أو سكتة قلبية، حيث يحتفظ العديد من الأشخاص بأقراصهم في خزانة الحمام، بعد تناول الدواء والاستحمام مباشرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحفيز نشاط قلبك.

علامات وأعراض النوبة القلبية

وفقًا للخبراء، فإن بعض أعراض النوبة القلبية عندما تكون في الحمام تشمل..

ألم في الصدر

ضيق التنفس المفاجئ

الدوخة

القيء

صعوبة في التنفس

الإغماء

طرق التأكد من سلامتك

إذا كنت مريض قلب، تأكد من اتخاذ بعض خطوات السلامة دائمًا بإبلاغ أحد أفراد أسرتك للتحقق منك إذا كنت في الحمام لفترة زمنية معينة، إذا طرقوا الباب وأصبحت غير مستجيب، فيجب أن يعرفوا أن هناك حالة طوارئ.

يمكنك أيضًا ممارسة العادات الآمنة التالية

لا تغمر نفسك أبدًا في الماء الساخن فوق صدرك

اضبط مؤقتًا أو منبهًا عندما تكون في حوض الاستحمام

لا تأخذ حمامًا ساخنًا جدًا بعد تناول مساعد للنوم أو دواء مرخٍ

احتفظ دائمًا بهاتفك معك على المنضدة في متناول يدك عندما تكون في الحمام