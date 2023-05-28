للحفاظ على صحة القلب لا تتجاهل أعراض النوبات القلبية

كتبت إيناس البنا

النوبة القلبية هي حالة خطيرة ومهددة للحياة تحدث عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم.

في حين أن النوبات القلبية أكثر شيوعًا عند الرجال، فإن النساء معرضات لها بنفس القدر. في الواقع ، تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في العديد من البلدان.

لسوء الحظ، تميل العديد من النساء إلى تجاهل أعراض النوبة القلبية، مما قد يؤدي إلى التأخير في طلب الرعاية الطبية، هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضرر لعضلة القلب ويزيد من خطر حدوث مضاعفات، من المهم أن تكون المرأة على دراية بأعراض النوبة القلبية حتى يمكنها طلب المساعدة الطبية فورًا إذا تعرضت لأي منها.

فيما يلي بعض أعراض النوبة القلبية التي يجب على النساء عدم تجاهلها وفقا لموقع " onlymyhealth":

ألم أو انزعاج في الصدر



يعد ألم الصدر أو عدم الراحة من أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا ، ولكن قد يختلف الشعور به لدى النساء، قد تعاني النساء من إحساس شبيه بالضغط في الصدر، لكنهن قد يشعرن أيضًا بحرقة أو امتلاء أو ضيق في الصدر. قد تعاني بعض النساء من ألم في الصدر يأتي ويذهب.

ألم أو انزعاج في الجزء العلوي من الجسم



بالإضافة إلى ألم الصدر أو عدم الراحة ، قد تعاني النساء أيضًا من الألم أو عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم ، بما في ذلك الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، قد يكون هذا الألم خفيفًا أو شديدًا وقد يأتي ويختفي.

ضيق في التنفس

ضيق التنفس هو عرض شائع آخر للنوبة القلبية لدى النساء. قد تشعر النساء وكأنهن يجدن صعوبة في التقاط أنفاسهن ، حتى عندما لا يبذلن أنفسهن، يمكن أن يكون هذا أيضًا مصحوبًا بشعور بالدوار أو الدوخة.

الغثيان أو القيء



قد تعاني النساء أيضًا من الغثيان والقيء وعسر الهضم أثناء النوبة القلبية. قد يتم الخلط بين هذه الأعراض وخلل في المعدة أو تسمم غذائي، لكنها يمكن أن تكون علامة على وجود حالة قلبية خطيرة.

التعب أو الضعف



يمكن أن يكون الشعور بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي ، حتى أثناء الراحة ، من أعراض النوبة القلبية لدى النساء. يمكن أن يكون هذا مقلقًا بشكل خاص إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى ، مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس.

التعرق



يمكن أن يكون التعرق، خاصة بدون سبب واضح، علامة على الإصابة بنوبة قلبية لدى النساء، يمكن أن يكون هذا مصحوبًا بشعور من الجلد البارد أو الرطب.

أعراض تشبه اعراض الانفلونزا



في بعض الحالات ، قد تعاني النساء من أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا ، مثل الحمى أو آلام الجسم أثناء النوبة القلبية، قد يتم الخلط بين هذه الأعراض ونزلات البرد أو الأنفلونزا، لكنها يمكن أن تكون علامة على حالة أكثر خطورة.

من المهم ملاحظة أنه لن تعاني جميع النساء من نفس الأعراض أثناء النوبة القلبية ، وقد لا تعاني بعض النساء من أي أعراض على الإطلاق.

هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تكون النساء على دراية بعوامل الخطر لأمراض القلب وأن يلتمسن الرعاية الطبية على الفور إذا اشتبهن في إصابتهن بنوبة قلبية، تتضمن بعض عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب عند النساء ما يلي:

ضغط دم مرتفع

عالي الدهون

التدخين

بدانة

تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب

السكري

الوقاية هي أفضل دواء عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب، يمكن للمرأة أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على وزن صحي ، والإقلاع عن التدخين ، وإدارة الإجهاد.