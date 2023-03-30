قلل الملح وبلاش تدخين.. طرق للوقاية من النوبات القلبية

كتبت فاطمة خليل

تحدث النوبة القلبية عندما يتم انسداد الأوعية الدموية التي تغذي عضلات القلب تمامًا، في معظم الحالات، يكون هذا التراكم تدريجيًا ، ويمكننا منع النوبات القلبية بشكل فعال من خلال الانتباه إلى الأعراض التحذيرية، في هذا التقرير نتعرف على علامات التحذير من انسداد الشرايين وطرق الوقاية من النوبة القلبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

علامات التحذير من انسداد الشرايين..

طرق الوقاية من النوبة القلبية

يجب فحص المرضى الذين يعانون من هذه المشكلات من قبل طبيب القلب في حين أن تخطيط القلب مهم لاستبعاد النوبة القلبية ، يجب أن نتذكر أن 50% من المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية لديهم تخطيط كهربية القلب طبيعي.

إذا كان هناك نوبة قلبية كبيرة ، فإن أفضل خيار هو رأب الوعاء الطارئ في مستشفى مجهز جيدًا ومع ذلك ، لا توجد علامات على نوبة قلبية بعد التقييم الأولي تغير الأمور. يخضع معظم الأفراد لفحص طبي يتم فيه إجراء اختبارات الدم وتخطيط صدى القلب.

يعتبر اختبار الإجهاد محفوفًا بالمخاطر للغاية في حالة ألم الصدر المستمر غير المشخص ويمكن أن يتسبب في الانهيار والوفاة إذا تم إجراؤه لمريض يعاني من نوبة قلبية وشيكة يجب تجنب ذلك في الأيام القليلة الأولى.

يعد تصوير الأوعية التاجية بالتصوير المقطعي المحوسب خيارًا عندما يكون احتمال انسداد القلب منخفضًا. ومع ذلك ، فإن تصوير الأوعية التاجية هو الخيار الأفضل إذا كانت هناك فرص عالية للإصابة بأمراض القلب.

تعرف على خيارات العلاج

يتم علاج معظم المرضى الذين يعانون من انسداد أقل من 70% بالأدوية. يتم علاج معظم المرضى الذين يعانون من انسداد بنسبة 75% في وجود الأعراض إما عن طريق رأب الأوعية.

نصائح وقائية

أكثر من العلاج ، سيكون من الرائع أن يتخذ المرضى الإجراءات المناسبة لمنع النوبة القلبية. أفضل شيء هو أنه ممكن وليس من الصعب تحقيقه. ومع ذلك ، فإن قلة قليلة من الناس يتبعون هذه القواعد البسيطة في حياتهم اليومية.

الوقاية من النوبة القلبية

1. التوقف عن استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال

2. السيطرة على عوامل الخطر مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم. من الضروري إجراء فحص دوري لتحديد علاج هذه الاضطرابات.

3. تجنب الإجهاد.

4. ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم العميق كل يوم.

5. حاول دمج عادات الأكل الصحية وتجنب الملح.