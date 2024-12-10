اليوم السابع
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كيف تحصل على معاش نقابة المعلمين؟.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:00 ص
كيف تحصل على معاش نقابة المعلمين؟.. تعرف على التفاصيل خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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تصرف نقابة المهن التعليمية معاشات كل 3 أشهر لأعضائها من المعلمين، وورثة المعلمين المتوفين أثناء الخدمة.

ويستعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير، كيفية صرف معاش نقابة المعلمين للأعضاء والورثة، وهى على النحو التالى:

(1)  معاش نقابة المعلمين للأعضاء:

·       المستندات المطلوبة:

-        أصل قرار إنهاء الخدمة معتمد، ومختوم، أو استمارة 6 تأمينات.

-        أصل إخلاء الطرف معتمد ومختوم.

-        بيان بالإجازات بدون مرتب أثناء الخدمة، وكذلك الانقطاع عن العمل.

-        صورة الكارنيه.

-        مفردات المرتب.

-        صورة بطاقة الرقم القومى.

-        صحيفة أحوال كمبيوتر.

-        بيان بخصم الاشتراكات الشهرية.

-        فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.

·       فى حالة العجز:

-        بيان معاش حكومى.

-        صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الخماسية.

(2) معاش نقابة المعلمين للورثة:

·       المستندات المطلوبة:

- صورة كارنيه النقابة.

- صورة البطاقة.

- خطاب يفيد بخصم الاشتراكات.

- بيان الإجازات والانقطاعات والإعارات.

- مفردات المرتب.

- بيان معاش حكومي.

- صورة من شهادة الوفاة.

- قرار إنهاء الخدمة معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية.

- اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية.

- صحيفة أحوال.

- صورة شهادة الميلاد أو البطاقة للورثة.

- صورة بطاقة المتوفى.

- صورة الفيزا.

- إقرار بعدم العمل أو الزواج للأبناء.

- شهادة قيد دراسى لمن هم في التعليم.

(2) يتم اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية التابع لها العضو.

 







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