خطوة بخطوة.. كيف تحصل على معاش "الورثة" من نقابة المعلمين؟

كتبت آية دعبس

تصرف نقابة المهن التعليمية معاشات كل 3 أشهر لأعضائها من المعلمين، وورثة المعلمين المتوفين أثناء الخدمة.

ويستعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير، كيفية صرف معاش نقابة المعلمين للورثة، وهى على النحو التالى:

(1) المستندات المطلوبة لصرف المعاش النقابى للورثة:

- صورة كارنيه النقابة.

- صورة البطاقة.

- خطاب يفيد بخصم الاشتراكات.

- بيان الإجازات والانقطاعات والإعارات.

- مفردات المرتب.

- بيان معاش حكومي.

- صورة من شهادة الوفاة.

- قرار إنهاء الخدمة معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية.

- اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية.

- صحيفة أحوال.

- صورة شهادة الميلاد أو البطاقة للورثة.

- صورة بطاقة المتوفى.

- صورة الفيزا.

- إقرار بعدم العمل أو الزواج للأبناء.

- شهادة قيد دراسى لمن هم في التعليم.

(2) يتم اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية التابع لها العضو.

وتقدر قمية المعاشات المنصرفة من نقابة المعلمين كافة المستحقين سواء من الأعضاء أو الورثة 340 جنيه تُصرف كل 3 أشهر، وشهدت أعداد المستحقين زيادة تدريجية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، حيث كشفت قاعدة بيانات النقابة أن قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين فى عام 2014 كانت حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيها، وفى عام 2015 بلغت 376 مليونا و488 ألف جنيه، وفى عام 2016 بلغت 401 مليون و957 ألف جنيه، وفى عام 2017 بلغت قيمتها نحو 460 مليونا و600 ألف جنيه، وفى 2018 وصلت إلى 486 مليونا و764 ألف جنيه، وفى 2019 بلغت 455 مليونا و252 ألف جنيه، فيما وصلت قيمة دفعة يناير من عام 2024 فقط نحو 160 مليونا و742 ألف و999 جنيه، بإجمالى 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024.