طقس اليوم الثلاثاء 10-12-2024 معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتبت - مرام محمد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، طقسًا باردًا ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.