كتبت هند مختار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ، تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو ببورسعيد وجميع روافده.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن سيتم تنفيذ مشروعات مستقبلية للإسكان داخل محافظة بورسعيد بجانب مشروع سكن كل المصريين.



وقال رئيس الوزراء: " ربنا يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما باستمرار عملية التطوير والتنمية فى كل محافظات الجمهورية".

وأوضح أن زيارته لمحافظة بورسعيد تضمنت كافة المشروعات التنموية فى المحافظة ، موضحا إنه التقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



وتابع فى مؤتمر صحفي، أنه تفقد عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، موضحا إنه تم الاتفاق على مرحلة جديدة من هذه النوعية من المصانع ، خاصة وأن 54% من الملابس التى تصدر للخارج تخرج من بورسعيد.