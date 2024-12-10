النيابة العامة تجرى تفتيشا لقسم شرطة حلوان

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

فى إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى، بالتفتيش الدورى على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف النائب العام يوم الأربعاء، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة حلوان.

وانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التى كفلها الدستور والقانون.

وستوالى النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها فى الإشراف على الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.