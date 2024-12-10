الكركم مع العسل فى الشتاء.. وصفة سحرية تقدم 9 فوائد لصحتك

كتبت مروة هريدى

مزيج رائع من مكونين طبيعيين معروفين بخصائصهما الفردية عند دمجهما معًا، يمتزج المركب النشط في الكركم وهو الكركمين مع العسل بمذاقه الحلو المغذي لإنتاج مزيج متعدد الاستخدامات يحقق العديد من الفوائد الصحية، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنتشر العدوى والأمراض، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

قوة مضادة للالتهابات



مزيج الكركم والعسل رائع للغاية، مع خصائص مضادة للالتهابات ممتازة، فالكركمين هو المركب الموجود في الكركم والذي يرتبط بشكل كبير بتأثيره المضاد للالتهابات في تثبيط المسارات في الجسم، فهو يعزز هذا التأثير لأنه يحتوي أيضًا على تأثيرات مضادة للالتهابات، ويساعد هذا التآزر في تخفيف الأعراض الناجمة عن أمراض مثل التهاب المفاصل، ويعمل هذا الإجراء أيضًا على تقليل الالتهاب في موقع ما ولكنه يتيح أيضًا صحة المفاصل بقدرة أكبر وشاملة تمكن الناس من تبني نهج أكثر شمولاً للسيطرة على الالتهاب المزمن.

تعزيز المناعة



يعمل الكركم مع العسل على تعزيز جهاز المناعة، ويمكن للكركم تعزيز جهاز المناعة لأنه معروف بأنه مضاد للأكسدة، ويحارب الجذور الحرة، ويمنع الإجهاد التأكسدي، وتعد أنواع العسل الخام أيضًا مصدرًا جيدًا للإنزيمات والعناصر الغذائية التي تعزز المناعة، والمكونين معًا، يساعدان على مكافحة العدوى والأمراض، وبالتالي، فهما مفيدان خلال فصل الشتاء وهو الموسم الذى تنتشر فيه نزلات البرد والأنفلونزا، وعند تناولهما بانتظام، يمكن للشخص أن يشعر بالانتعاش لأنه يقلل من الآلام.

مفيد لهضم صحى



العسل والكركم يحققان فوائد كبيرة للهضم، حيث يساعدان على زيادة إنتاج الصفراء، التي تساعد في هضم الدهون في الجسم، ويعمل العسل ملين خفيف يهدئ الجهاز الهضمي، ويقلل من الشعور بالانتفاخ، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين عمله بسلاسة، وهذا بدوره يحسن البكتيريا المفيدة في الأمعاء لامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة.

محلول بشرة مشرقة



سيضيف مزيج العسل والكركم الكثير إلى صحة الجلد وتوهجه، وتعمل الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات في الكركم على تقليل حب الشباب والتهيج، لكن العسل مرطب طبيعي يغذي البشرة، ويمكنهم معًا معالجة ملمس الجلد للحصول على توهج صحي لبشرتك، وكثيرون يطبقونه على البشرة في صورة أقنعة للوجه أو التطبيق الموضعي للاستفادة من هاتين الفائدتين للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وصحة.

تعزيز الإدراك



يتخطى الكركمين حاجز الدم في الدماغ وله تأثير إيجابي عليها، وبالتالي، فهو عامل معزز للإدراك، والكركمين يمنع الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي، والتي يقال أنها تلعب دورًا مهمًا في الأمراض التنكسية العصبية، ويوفر العسل مضادات الأكسدة التي من شأنها أن تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويمكن لهذا المشروب أن يعزز الذاكرة والتركيز والقوة المعرفية خاصة في سن الشيخوخة.

مفيد لصحة القلب



مطلوب استهلاك كبير من العسل والكركم للحفاظ على صحة قلبك، حيث يساعد الكركم في الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية جيدًا حول وظائف بطانة الأوعية الدموية وخفض مستويات الكوليسترول، والعسل مفيد لأنه يوفر مضادات الأكسدة لمحاربة الإجهاد التأكسدي داخل مجرى الدم، ومزجهما معًا قد يحميك من أمراض القلب.

ثنائي مضادات الأكسدة



الكركم والعسل من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الممتازة ويتناسبان جيدًا مع بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بمكافحة الإجهاد التأكسدي، حيث أن الكركمين في الكركم هو مضاد للأكسدة نشط، وتساهم المركبات الفينولية المختلفة الموجودة في العسل أيضًا في تحقيق هذا التأثير، وسيمنع هذا المضاد للأكسدة المزدوج الخلايا من التلف المنسوب إلى الشيخوخة والأمراض المزمنة بشكل عام، وبالتالي سيساعد في تحسين الصحة العامة من خلال إدخاله في النظام الغذائي المنتظم.

دعم إدارة الوزن



هذا المزيج يعزز معدل حرق الجسم للدهون، وبالتالي زيادة عملية التمثيل الغذائي، كما أن العسل له مذاق حلو بعيدًا عن منتجات السكر المكرر، ومع ذلك فإن مؤشر نسبة السكر في الدم لديه منخفض للغاية، ويمكنه بسهولة تهدئة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات مع عدم السماح للطاقة بالتناقص، ويعمل كلاهما معًا على اتباع نظام غذائي متوازن يتحكم في الجوع ويحقق فقدانًا صحيًا للوزن.

تركيبة ممتازة لتخفيف آلام المفاصل



يمكن استخدام التأثيرات المهدئة للكركم الممزوجة بالعسل لعلاج آلام المفاصل، وتساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات في تقليل التورم والألم المرتبطين بحالات مثل التهاب المفاصل، ويُضاف العسل لتأثيراته المضادة للالتهابات الإضافية وخصائصه المهدئة الطبيعية، ويعد هذا أحد أكثر التركيبات شيوعًا المستخدمة في العلاجات الطبيعية المصممة لتحسين حركة المفاصل وراحتها، لذا فهو ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المفاصل المزمنة.