السجن المشدد 7 سنوات لسمّاك شرع فى قتل آخر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت محكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بمعاقبة بائع سمك بالسجن المشدد سبع سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة السلاح النارى وفارغ الطلقة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية، ويؤدي للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001، تعويضا مؤقتا والزمته مصاريف الدعوى المدنيه ومائتي جنيه أتعاب المحاماة، وذلك لشروعه في قتل آخر بفرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي ابو زيد ، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبد الرحمن محمد الشهاوى، نائب رئيس المحكمة، وسكرتير الجلسة محمدعبدالوهاب أبوطالب، وذلك في القضية رقم 4005 جنايات قسم ثان كفر الشيخ كفر الشيخ لعام 2024، والمقيدة برقم 2433 لسنة 2024 كلى كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.ع.ع.ا"، بائع سمك بقسم ثان كفرالشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 14 أغسطس 2024 شرع في قتل "ط.ع.م.م.ن" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك فرد خرطوش غير مرخص، مؤخرا بعدة طلقات نارية وتوجه إلى مكانه الذي أيقن سلفا تواجد المجني عليه به، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله، فاستقر بساقه اليمنى وسقط أرضا، مضرجا بدمائه، ومحدثا به ماحل به من إصابات خطيرة موصوفه بالتقرير الطبي قاصدا إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج اللازم على النحو المبين بالأوراق والتحقيقات، كما أحرز سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة لذات السلاح دون ترخيص.

وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها فادي باسيلي، وكيل النيابة العامة بكفرالشيخ قال المجني عليه "ط.ع.م.م.ن"، 35 سنه صاحب مقهي، أنه اثر خلاف سابق مع المتهم، وحال تواجده بالمقهى خاصته لمباشرة عمله نمى لمسمعه صوت طلقات نارية، وبالخروج لاستبيان الأمر أبصر المتهم حال إحرازه فرد خرطوش ، وما إن أبصره حتى أطلق صوبه عيارا ناريا استقر بساقه اليمنى فسقط على الأرض مضرجا بدمائه محدثا به ما حل من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى قاصدا إزهاق روحه.

وفي تحقيقات النيابة العامة قال الرائد محمد فتحي اسماعيل، رئيس مباحث قسم ثان كفرالشيخ أن تحرياته أكدت صحة الواقعة وفق ما جاء بأقوال المجني عليه ، وأن المتهم عقب قيامه بجريمته وتجمع الأهالي لاذ بالفرار إلا أنه تمكن من ضبطه وأقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمه، وباستجواب النيابة للمتهم أقر بارتكابه جريمته اثر خلاف سابق بينهما، وبعد تداول الجلسات فى المحكمة أصدرت حكمها السابق كفر الشيخ.