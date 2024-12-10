السجن المشدد 6 سنوات لعامل لتجارته فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

حكمت محكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، والمستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي، نائب رئيس المحكمة، وسكرتير الجلسة محمد عبدالوهاب ابوطالب، وذلك في القضية رقم 9322 قسم أول كفر الشيخ لعام 2024، والمقيده برقم 2846 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ، أحال" ر.ع.م.م"، 25 سنة عامل، ومقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 27ديسمبر 2024 قد أحرز مخدر الهيروين بدائرة قسم أول كفر الشيخ بقصد الإتجار.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة التي قام بها المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة كفر الشيخ الكليه أن النقيب بهاء الدين خالد الشافعي، معاون مباحث قسم أول كفر الشيخ قال إن تحرياته أكدت أن المتهم يقوم بالاتجار في المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه، تم التوجه لمقر إقامة المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 36لفافة هيروين مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات، وان الهيروين للاتجار فيه، والمبلغ المالى حصيلة ذلك، والتلفون المحمول للاتصال بذبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة.