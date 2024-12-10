السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الإتجار وتعاطى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.خ.ا" .خ." 42 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى المخدرات، كما عاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات أخرى بتهمة تعاطى الحشيش بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى وعضوية المستشارين شوكت زيان على وخالد محمد الشيخ، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالإنجار فى الحشيش علي نطاق واسع وتوجهت قوة من الشرطة لضبط المتهم وتبين وفوقه وبيده حقيبه سوداء ويدخن السجائر وتفوح منها رائحة دخان الحشيش.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 26 قطعة حشيش وبمواجهته اعترف بالواقعة والاتجار في المخدرات والتعاطى وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.