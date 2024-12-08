تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص واستعراض القوة وقطع الطريق بسوهاج لـ فبراير

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص يدعى"ح.ا.ا"، واستعراض القوة والعنف بدائرة مركز طهطا، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير وذلك لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى وعضوية المستشارين شوكت زيان على الرئيس بالمحكمة وخالد محمد الشيخ نائب الرئيس، بحضور المستشار محمود طلعت العمدة وكيل نيابة طهطا بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية مما أثار الرعب والفزع فى نفوس الأهالى وكذلك ترويع المواطنين والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق العام، وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتبين حدوث المشاجرة بين المتهمين طرف أول، والمجنى عليه الثانى وآخرين طرف ثانى ، وكشفت التحريات أن سبب المشاجرة وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة وقام خلالها الطرفين بتبادل إطلاق النار فيما بينهما مما أسفر عن مصرع المحنى عليه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين ومصادرة الأسلحة النارية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها المتقدم.