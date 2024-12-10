التحالف الوطنى يوزع 2500 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

كتبت إسراء بدر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع 2500 وجبة غذائية على 500 أسرة مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.



تم التوزيع عبر قاعدة بيانات المؤسسة التي تضم الأرامل والمطلقات، وذلك في مقر المؤسسة بالبحيرة.



كما شملت المبادرة توزيع كميات من البرتقال على الأطفال في دار أيتام للبنين والبنات، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية لمجمع دار المسنين، وذلك بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية.



وتستمر المؤسسة في توزيع الوجبات بشكل دوري لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في الوقت المناسب.



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التحالف الوطني للعمل الاهلى