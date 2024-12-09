إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أطلقت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حملة "ستر ودفا وإطعام" تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بهدف توزيع الآلآف من الألحفة، والبطاطين، وسلال الإطعام على غير القادرين بقرى، ونجوع، ومراكز محافظة الدقهلية لمجابهة فصل الشتاء.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان على أن توزيع بطاطين وألحفة الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الدقهلية برعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظ بقيادة الدكتورة ماجدة جلالة، موضحًا أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين أن يشاركوا فى توفير بطانية بتكلفة 195 جنيها، أو لحاف ب 285 جنيها، أو توفير 2 كيلو جرام لحوم ب 400 جنيها، أو المشاركة فى توفير سلة إطعام ب 545 جنيها، وهذا التنوع ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات، وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله، وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.