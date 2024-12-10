اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الأردن وأمريكا يبحثان التطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بغزة وسوريا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:00 ص
الأردن وأمريكا يبحثان التطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بغزة وسوريا أيمن الصفدى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمها جهود وقف العدوان على غزة والتطورات في سوريا.


جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.


وجرى خلال الاجتماع طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية -اليوم-، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.







مشاركة

الاردن

امريكا

الاردن وامريكا

سوريا

دمشق

الأسد




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة