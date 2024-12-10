الأردن وأمريكا يبحثان التطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع بغزة وسوريا

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بحث الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمها جهود وقف العدوان على غزة والتطورات في سوريا.



جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.



وجرى خلال الاجتماع طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية -اليوم-، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.