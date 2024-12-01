8 مضاعفات تحدث للمراهقين بسبب سوء التغذية.. تعرف عليها

كتبت ـ سارة وائل

تعد المراهقة مرحلة نمو بدني سريع وتحدث عند البنات في الفترة ما بين 10-18 سنة والأولاد من 11-19 سنة، وتعتبر مرحلة المراهقة من أكثر المراحل التي يحدث فيها نمو جسدي وعقلي، فلابد من الاهتمام بالتغذية في هذه المرحلة حتي لا يحدث خلل في النمو.

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقها الرسمي أن متوسط معدل النمو في هذه الفترة في الوزن بين (20-26) وكجم الطول بين (23-25) سم، كما أن نسبة الدهون بالجسم تزداد بنسبة من 18 -28%.

كما ذكرت وزارة الصحة مجموعة من العادات الخاطئة في تغذية المراهقين التي تؤدي للعديد من المضاعفات، وذلك ما نرصدة في السطور التالية:

العادات الخاطئة:

1. الإكثار من تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون والسكريات والأملاح.

2. الإكثار من تناول المشروبات الغازية والحلويات.

3. عدم تناول بعض الوجبات الأساسية في المنزل خاصة وجبة الإفطار.

مضاعفات تحدث نتيجة سوء التغذية للمراهقين:

1.

السمنة

النحافة

أنيميا نقص الحديد

هشاشة العظام

زيادة نسبة الكوليسترول بالدم

تسوس الأسنان

الاضطرابات النفسية

ضعف مناعة الجسم

بسبب عدم ممارسة الرياضة والإكثار من تناول الأطعمة عالية السعرات مثل: الوجبات السريعة المليئة بالدهون كالهمبرجر والبطاطس المقلية والحلويات والمشروبات الغازية.2.بسبب عدم تناول الاحتياجات الغذائية الضرورية للنمو في هذه الفترة.3.بسبب قلة تناول الأغذية الغنية بالحديد واتباع عادات غذائية خاطئة، كشرب المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل: الشاي، القهوة، المشروبات الغازية بالإضافة إلى الشكولاتة بكميات كبيرة.4.نتيجة عدم ممارسة الرياضة، ونقص تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالألبان ومنتجاتها.5.بسبب الإكثار من تناول الأطعمة المليئة بالدهون.6.نتيجة الإكثار من تناول الحلويات خاصة بين الوجبات وعدم الاهتمام بتنظيفها والعناية بمتابعة عند طبيب الاسنان.7.التي تؤدى إلى الامتناع عن الطعام أو تناوله بشراهة خوفاً من النحافة أو السمنة (فقد الشهية العصبي أو النهم العصبي).8.نتيجة عدم تناول الخضروات والفاكهة الطازجة يؤدي إلي نقص الفيتامينات.