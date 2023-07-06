اليوم السابع
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فوائدها عديدة.. اعرف أكثر عن الحلبة وأهميتها لصحتك

الخميس، 06 يوليو 2023 11:00 م
فوائدها عديدة.. اعرف أكثر عن الحلبة وأهميتها لصحتك الحلبة
كتبت فاطمة ياسر

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الحلبة من النباتات والأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، فالفيتامينات والمعادن التي تتوفر بها تعد كنزا كبيرا للجسم، فهي غنية  بفيتامين ب وأ، والبروتين، والحديد، والكالسيوم والمغنسيوم، والفسفور والزنك والبوتاسيوم، والصوديوم والنحاس. 

فوائد الحلبة

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز وأهم الفوائد الصحية  للحلبة ، ومنها: 
 
- علاج وتقليل فرص الشعور بالتهاب الأعصاب وألمها. 
 
-  علاج جيد لمرضي الأنيميا، لأنها تحتوي على الحديد وفيتامين ب. 
 
-الحلبة مفيدة جدا لصحة القلب، وتقلل فرص الإصابة بأمراضه المختلفة، فهي تقلل الإصابة بانسداد شرايين القلب. 
 
- تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والجهاز المناعي. 
 
-تحتوي الحلبة علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا الأمر يجعلها من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولذا فتناولك لها يحمي الجسم وعظامه. 
 
- الحلبة تحتوي علي خصائص غذائية تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية مرتبطة به. 
 

الحلبة

فوائد الحلبة

أهمية الحلبة



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