فوائدها عديدة.. اعرف أكثر عن الحلبة وأهميتها لصحتك

كتبت فاطمة ياسر

فوائد الحلبة الحلبة من النباتات والأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، ف الفيتامينات والمعادن التي تتوفر بها تعد كنزا كبيرا للجسم، فهي غنية بفيتامين ب وأ، والبروتين، والحديد، والكالسيوم والمغنسيوم، والفسفور والزنك والبوتاسيوم، والصوديوم والنحاس.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" أبرز وأهم الفوائد الصحية للحلبة ، ومنها:

- علاج وتقليل فرص الشعور بالتهاب الأعصاب وألمها.

- علاج جيد لمرضي الأنيميا، لأنها تحتوي على الحديد وفيتامين ب.

-الحلبة مفيدة جدا لصحة القلب، وتقلل فرص الإصابة بأمراضه المختلفة، فهي تقلل الإصابة بانسداد شرايين القلب.

- تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والجهاز المناعي.

-تحتوي الحلبة علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا الأمر يجعلها من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولذا فتناولك لها يحمي الجسم وعظامه.

- الحلبة تحتوي علي خصائص غذائية تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.