اليوم السابع
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الأحد، 01 ديسمبر 2024 05:13 م
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وزارة الصحة: توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات للمرضى

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:57 م
وزارة الصحة: توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات للمرضى وزارة الصحة والسكان

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بجميع مستشفيات الجمهورية .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جميع الأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة متوفرة بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ والحالات الحرجة .

وقال إن هناك متابعات جيدة من جانب التموين الطبى لكل الأدوية بالمحافظات، خاصة التى يحتاجها المرضى لافتا إلي أن هناك ربط كامل مع فرق الانتشار السريع لنقا ورعاية الحالات الطارئة  .

وأضاف، أن المخزون الاستراتيجى آمن ولا يوجد نقص، وأى مستشفى تحتاج حصتها ستحصل عليها فى أى وقت، وأن جميع الأدوية تصرف بالمجان

 







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