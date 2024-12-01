وزارة الصحة تكشف عن مشروعات تطبيقات ذكاء اصطناعى لإخطارات المواليد والوفيات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تقاصيل استغلال الذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى فى التطبيقات الصحية وتقديم الحلول الرقمية لتحسين الخدمات العلاجية للمرضى فى المنشآت الصحية.

وقال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أن خطط التطوير للمنظومة الصحية ورقمنة الخدمات تتضمن اطلاق المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة اخطارات الوفاة والميلاد بالمستشفيات وربطها بمكاتب الصحة التابعة لها بمحافظتى بنى سويف والدقهلية .

وأضاف مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أنه تم إطلاق الإصدار المحدث من منظومة مكاتب الصحة بعد إجراء تعديلات وتحديثات على المنظومة، مشيرا إلى إطلاق الإصدار الجديد من منظومة المواليد والوفيات المميكنة نوفمبر 2023 وميكنة الدورة المستندية بمكاتب الصحة (تصاريح الدفن، QR Code على جميع المستندات الصادرة من المنظومة).

وتابع: تم إدراج محافظة شمال سيناء للعمل بالنظام المميكن (ميكنة المواليد والوفيات) مع إطلاق لوحة المؤشرات التفاعلية لمنظومة المواليد والوفيات وإدراجها بالغرفة المركزية للأزمات بوزارة الصحة والسكان لدعم اتخاذ القرار والبدء في تفعيل ميكنة و توحيد نماذج التسجيل الطبي فى كافه تخصصات طب الفم والأسنان المختلفة.

ولفت إلي البدء في تطبيق منظومة ميكنة خدمة الغسيل الكلوي كما تم تطوير الخدمات المقدمة بمنشأت الرعاية الأولية وميكنتها ضمن أعمال مبادرة تطوير الرعاية الأولية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتأتي ميكنة منشأت الرعاية الأولية في إطار سياسة الدولة المصرية لميكنة كافة الخدمات المقدمة ودعم التحول الرقمي وحوكمة البيانات بـ 21 محافظة في 251 منشأة كمرحلة أولى والتوسع إلى 1004 منشآت.

وتابع : تم ميكنة الملف الخاص بالأطفال فاقدي الرعاية بدور إيواء رعاية الأمومة والطفولة في (29) دار بـ (22) محافظة والربط الشبكي مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وكشف عن تطورات المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث تشير الإحصائيات التي سجلت من خلال المنصة منذ انطلاقها ببلوغ غدد الزائرين لموقع المنصة الإلكتروني89527 زائرا، بينما بلغ عدد المستخدمين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم 22367 مستخدما وبلغ عدد الجلسات العلاجية بالمنصة 7267 جلسة.