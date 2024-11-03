الرئيس السيسى يوجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من "صندوق تكريم الشهداء والمصابين" من المدنيين

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق، وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة، لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين، كما وجه بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان، للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية، غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشدداً على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين، ويحرص على تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها.