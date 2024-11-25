القومى للبحوث يختتم ندوة دولية الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى فى مجال الصحة

كتب محمد صبحى

عقد المركز القومى للبحوث ندوة دولية ثانية بالتعاون مع اليابان والجمعية اليابانية لتطوير العلوم تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والتطبيقات الواعدة فى مجال الصحة"، تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد – القائم بأعمال رئيس المركز وتحت إشراف وتنظيم الدكتورة ولاء سعد حنفى – الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز.



وألقت الندوة الضوء على أهم وأحدث تطبيقات الذكاء الإصطناعى والواقع الافتراضى فى الصحة والصيدلة والكثير من التخصصات التى تخدم صحة الإنسان.

وحضر الندوة خبراء الذكاء الإصطناعى وجراحات الروبوت من اليابان ورئيس ومؤسس شركة Holoeyes Inc ومدير وحدة تطوير الذكاء الاصطناعى والتطبيقات بجامعة طوكيو كما شارك فى الندوة عدد من علماء المركز من معهدى الصناعات الكيماوية والبحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية.

وكانت أهم توصيات الندوة ما يلى:

1- تشجيع البحث التعاوني في تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

2- تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصحية.

3- اعتماد الواقع الافتراضي في تدريب الأطباء ورعاية المرضى.

4- استغلال الذكاء الاصطناعي في تطوير المواد المتقدمة لعلاج العظام.

5- إنشاء إطار عمل لتنفيذ الصحة الرقمية في مصر.

6- تعزيز جهود تسويق التكنولوجيا.

7- إنشاء برامج بناء القدرات للمهنيين في مجال الرعاية الصحية.

8- وضع سياسات أخلاقية لتنفيذ الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

9- تعزيز برامج التمويل والاستثمار المشتركة.

10- تشجيع البحث والابتكار متعدد التخصصات.