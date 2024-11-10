كيف تحصل على تمويل من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروع متناهي الصغر.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

يقدم بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك العديد من الخدمات والمبادرات الاجتماعية، منها تمويل المشروعات المتناهية الصغر وتستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معا من سن 21 حتى 60 عاما وتبلغ قيمة التمويل 4 آلاف جنيه كحد أدنى، وتم رفع الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه يتم سداده على أقساط شهرية، على أن تكون مدة التمويل تبدأ من سنة وبحد أقصى سنتين بعائد متميز عن سوق متناهي الصغر.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة صورة البطاقة الشخصية وعقد إيجار السكن ومحل المشروع وإيصال مرافق حديث لمحل السكن ومحل المشروع والرقم التأميني مطبوع ويستهدف تمويل المشروعات المتناهية المختلفة منها المشروعات التجارية ومشروعات الإنتاج الحيواني،بالإضافة إلي المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية.