اليوم السابع
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الصحة تحذر من مشاركة أدوات الحقن منعا لعدوى الإيدز.. تفاصيل

الخميس، 19 يناير 2023 12:40 م
الصحة تحذر من مشاركة أدوات الحقن منعا لعدوى الإيدز.. تفاصيل إنفوجراف
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان من مشاركة أدوات الحقن مع الأشخاص الآخرين لتجنب الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرى المسبب للايدز .

قالت وزارة الصحة والسكان أن هناك طرق لانتقال عدوى الايدز والتى تتضمن:-

1 - من الأم المصابة بالفيروس إلي الجنين خلال الحمل أو أثناء الولادة أو عن طريق الرضاعة الطبيعية.

2- المشاركة في استعمال أدوات الحقن مع شخص مصاب بالفيروس.

3- العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس المسبب للإيدز.

4- نقل الدم ومشتقاته بالفيروس المسبب للإيدز.

ونصحت وزارة الصحة مريض الإيدز بالحصول علي العلاج دون انقطاع وبإشراف طبى للوقاية من مقاومة الفيروس للأدوية.

وقالت الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطنى للإيدز بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن حملة "زى أى مرض" تهدف إلى تحسين الصورة الذهنية المجتمعية عن المتعايشين بمرض الايدز، كما تستند إلى ركيزة الوعى بطرق العدوى والوقاية وآساليب العلاج وفقا لاحدث البرتوكولات العلاجية، كما تستهدف التركيز على حزم الخدمات التى تقدمها مراكز علاج الايدز بالجمهورية، وتابعت : الحملة تهدف إلى نشر فكرة أن الايدز ليس مرض الموت كما هو سائد.

وأضافت: الحملة ستقوم بالتأسيس لمجموعة من الرسائل المجتمعية والتوعوية حول المرض، مستغلة مجموعة من المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعى، كما سيتم التركز على الخدمات المقدمة للمريض والخطوط الساخنة التى تقدم استفسارات حول تقديم الخدمات وعناوين مراكز الخدمة، وستكون مستمرة دوريا حتى تحقق كامل أهدافها. 


الصحة

الايدز

مرض نقص المناعة البشرى

ادوات الحقن



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