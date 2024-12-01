اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نشاط رياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:00 م
نشاط رياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من الأحد 1 ديسمبر 2024، إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، على النحو التالي:


الأحد 1 ديسمبر 2024


-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

-الظواهر الجوية:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 2 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

-حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

-حالة الطقس ليلًا: طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة