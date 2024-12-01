الصغرى بالقاهرة تصل لـ12 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأحد 1 ديسمبر 2024، إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 1 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 2 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.



