اليوم السابع
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الصغرى بالقاهرة تصل لـ12 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل

الأحد، 01 ديسمبر 2024 11:30 ص
الصغرى بالقاهرة تصل لـ12 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من الأحد 1 ديسمبر 2024، إلى الجمعة 6 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 1 ديسمبر 2024

 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الإثنين 2 ديسمبر 2024

 - القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة. - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.
 - شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة. 
- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
 - السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. 
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة.
 - جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

 


 







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