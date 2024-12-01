اليوم السابع
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اليوم طقس بارد ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 08:00 ص
اليوم طقس بارد ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.

 







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