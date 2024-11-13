فاكسيرا تكشف الفرق بين الإصابة بنزلة البرد والأنفلونزا.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت شركة فاكسيرا عن الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، وقالت إن الأنفلوانزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.

وأضافت أنه يفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض، مؤكدة أنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت أن نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير فى الجسم ورشح شديد والتعاب فى الحلق.

ويمكن تمييز الأنفلونزا عن أدوار البرد عن طريق النقاط التالية.

بالنسبة للأنفلونزا تتميز بأن الأعراض تظهر فجأة والحرارة العالية وآلم بالجسم وصداع وسيلان فى الأنف والكحة شائعة بينما أدوار البرد تتطور تدريجيا ويصاحبها حرارة عالية نادرة الحدوث والم بالجسم أحيانا وسيلان فى الأنف والكحة خفيفة.