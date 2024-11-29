انخفاض درجة الحرارة.. عادات تضعف المناعة وتجعلك أكثر عرضة لنزلات البرد

كتبت مروة محمود الياس

مع انخفاض درجات الحرارة التدريجي الذي نشهده حاليا، تكثر فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك الأعراض المرضية التي تتعلق باحتقان الأنف واللوزتين والحلق والشعور بالحمى والشعور بألم الجسم والوهن والضعف العام فضلا عن الشعور ببروده الأطراف وبرودة المعدة كذلك، ويعاني البعض أيضا من السعال والعطاس.

وفقا لتقرير نشر في موقعmed park hospital فإن الكثير من الممارسات الخاطئة قد تجعلك عرضا لانخفاض المناعة الحاد، وزيادة فرص إصابتك بالأنفلونزا ونزلات البرد المتكررة خاصة في فصل الشتاء.

ومن بين هذه العادات التي يجب أن تتجنبها:



ـ التعرض الدائم للتيارات الباردة والتغيير بين التيارات الباردة والساخنة دون اتخاذ الحذر اللازم.

ـ عدم شرب الكميات الكافية من المياه التي تعمل على معادلة درجة الحرارة داخل أمعائك وخارج جسمك.

ـ عدم الالتزام بنظام غذائي جيد يعتمد على الفيتامينات والأطعمة الصحيه والالتزام بنظام غذائي غير صحي، يعتمد على الدهون والسكريات التي تضعف المناعة وتجعل دفاعات الجسم عرضة للهجوم من نزلات البرد والأنفلونزا.

ـ التعرض لمثيرات الحساسية خاصة لمن لديهم قابلية للإصابة بالحساسية مثل الغبار ووبر الحيوانات والتيارات الباردة وغيرها.



ـ التعامل بشكل مباشر مع المرضى المصابين بالبرد والأنفلونزا دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو غسل اليدين أو ارتداء الكمامات.

ـ عدم الاهتمام بالنظافة العامة وإهمال الاستحمام بشكل تام أو على النقيض الإفراط التام في الاستحمام في فصل الشتاء.

ـ الخمول والتدفئة الزائدة تسبب الإصابة بالمشكلات المرضية.

ـ عدم ممارسة الرياضية وعدم تقوية المناعة بتناول المكملات الغذائية المطلوبة والتي يصفها الطبيب المختص مثل الزنك وفيتامين سي.



عدم الحصول على القسط الوافر من الراحة والنوم خلال ساعات الليل في الشتاء، وكذا السهر الكثير والأرق يسبب الاصابه بنزلات البرد والأنفلونزا.