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الجمعة، 21 فبراير 2020 08:43 ص
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س وج.. ما هى أسباب شحوب البشرة وما طرق العلاج؟

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:00 ص
س وج.. ما هى أسباب شحوب البشرة وما طرق العلاج؟ شحوب البشرة
فاطمة ياسر

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شحوب البشرة وميلها للون الأصفر تعد من الأمور التي تعني الإصابة بالأمراض أو أنها علامة على إصابة الجسم بمشاكل صحية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير، وفقا لموقع "webmed".

ما هو شحوب البشر؟
 

أوضح التقرير أن شحوب البشرة يعني ظهور لون باهت وغير طبيعي على البشرة، ويظهر في الوجه أو حول العين، أو اللسان.

ما هي أسباب الإصابة بشحوب البشرة؟
 

أكد التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بشحوب البشرة ومنها:

-قلة تدفق الدم و الأوكسيجين في الجسم.

-التعرض لانخفاض عدد خلايا كريات الدم الحمراء.

-كما أن الإصابة ببرودة أطراف الجسم تعد من أبرز الأمور المسببة لشحوب البشرة.

-الإصابة بانخفاض مستوى سكر في الدم تعمل علي انقباض الشرايين، ويزداد فرص تعرض الأوعية الدموية للمشاكل ويتسبب في تعرض البشرة للشحوب.

-أوضح التقرير أن الإصابة بالجفاف يزيد من فرص تعرض البشرة للشحوبة، وذلك بسبب قلة السوائل المتواجدة في الجسم.

-في بعض الأحيان يكون السبب في شحوب البشرة هو التعرض لعسر الهضم .

-أشار التقرير، أن الإصابة بالالتهابات الجسم تعد من الأمور المسببة للظهور بشحوب البشرة. .

-التعرض لمشاكل في القلب كزيادة ضربات القلب، تعد من الأمور المسببة لشحوب البشرة.

-كما أوضح التقرير، أن التعرض للنزيف يتسبب في شحوب البشرة.

-والإصابة بالأنيميا تزيد من فرص شحوب البشرة.

ما هي مضاعفات شحوب البشرة؟
 

قدم التقرير العديد من المضاعفات الصحية التي تطرق علي حياة الأشخاص المصابون بشحوب البشرة، ومنها:

-التعرض المفاجئ للإغماء.

-الإصابة بارتفاع درجات حرارة الجسم.

-التعرض للنزف الشرجي.

-الإصابة بألم شديد في البطن.

-التعرض في بعض الأحيان لضيق في التنفس.

-الإصابة بألم و برودة في أحد الأطراف.


شحوب البشرة

اعراض شحوب البشرة

مضاعفات شحوب البشرة

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