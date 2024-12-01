طرق سهلة ونصائح فعالة للوقاية من الهربس

كتبت مروة محمود الياس

الهربس البسيط هو نوع من الفيروسات المعدية، التي تنتقل بسهولة شديدة، مما يسبب الكثير من الأعراض المرضية والتي من بينها الحكة والتقرحات والألم الذي يسبب بعض الحرقة وارتفاع درجة الحرارة وقرح البرد أيضا، قد يعاني بعض المرضى الذين يصابون بعدوى الهربس من تكرار الإصابة؛ لأن مناعتهم تنخفض بشكل فجائي عند الإصابة بهذا الدور، هذا ما أكده تقرير نُشر فى موقع medparkhospital.

أسباب الهربس



أسباب الهربس كثيرة ومتشعبة، لعل من أهمها العادات الخاطئة التي يجب أن نمتنع عنها، مثل تقبيل الأطفال الصغار من الفم، أو بجانب الفم، والشرب من نفس الكوب أو استخدام نفس الأدوات التجميلية بين الفتيات أو استخدام الأدوات الخاصة أو الشخصية، أو مشاركة الأطفال الصغار اللعب بالألعاب الملوثة، فهو فيروس بسيط وسهل الانتشار وسريع الانتشار أيضا.

وتابع التقرير، إن هذا الفيروس ينتج مجموعة من الأعراض الظاهرة التي تظهر على شكل الصداع وألم بالرأس حاد، آلام بالعضلات شديدة، قد تتضخم لدى البعض الغدد اللمفاوية بشكل واضح قد ترتفع درجة حرارة البعض أيضا، قد يعاني البعض من الوخز والتنميل والحرقة الشديدة بالجسم، كذلك قد يصاب البعض بالحساسية والتهيج في منطقة الإصابة.

الوقاية من الهربس



يمكن الوقاية من فيروس الهربس البسيط من خلال التخلص من السلوكيات غير الصحية بعدم الاتصال بأشخاص مصابين بالفيروس بشكل مباشر، وعدم مشاركة المتعلقات الشخصية، فضلا عن عدم تقبيل الأطفال الصغار وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم وساعات نوم جيدة للحفاظ على نظام مناعي جيد، فضلا عن الاهتمام بتنظيف أدوات وألعاب الأطفال أولا بأول، حيث ينتشر بينهم هذا النوع من الفيروسات.

يمكن علاج فيروس الهربس من خلال التشخيص السليم له من قبل الطبيب المختص ثم تحديد نوعية الأدوية التي سوف يستخدمها للعلاج حسب درجة الإصابة، مثل أدوية مضادة للفيروس وبعض أدوية الألم وبعض أدوية مضادة للالتهابات أو مسكنات الوجع.