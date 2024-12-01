المؤتمر العاشر لمعامل التأثير العربى يناقش "النشر العلمى واقتصاد المعرفة"

محمود طه حسين

ينظم معامل التأثير العربي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مؤتمره الدولي العاشر تحت شعار "النشر العلمي واقتصاد المعرفة" الذي تستضيفه جامعة الملك خالد في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2025.



ويشارك في المؤتمر العديد من رؤساء الجامعات العربية وعمداء البحث العلمي، ورؤساء مراكز الدراسات والأبحاث ومديري تحرير المجلات العلمية، والباحثين والأكاديميين من الدول العربية وخارجها، ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر برئاسة الدكتور محمود عبد العاطي رئيس مُعامل التأثير العربي والحاصل على جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام 2023.



ويتضمن المؤتمر العديد من المحاور في مقدمتها بحوث ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى اقتصاد المعرفة والقادرون باختلاف، والتصنيفات الدولية للجامعات والمؤسسات الأكاديمية، كما يناقش المؤتمر الدولي العاشر لمعامل التأثير العربي محور النشر العلمي باللغة العربية في الدول غير الناطقة بها، والتطبيقات الذكية ودورها في تطوير النشر العلمي، ومحور الذكاء الاصطناعي وتحديات " CHAT GPT" في النشر العلمي، مسلطا الضوء على عدد من الخدمات البحثية التي يقدمها معامل التأثير العربي للجامعات والباحثين والمجلات العلمية كمبادرة الكشاف العربي وبرنامج تصنيف المؤسسات الأكاديمية العربية، وبرنامج تصنيف الباحثين العرب والجامعات البحثية.



ويشهد المؤتمر الذي يتم تنظيمه سنويًا تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية مناقشة المبادرات الرائدة في مجال النشر العلمي العربي، بالإضافة إلى المجلات العلمية العربية، وتكريمًا لعدد من الشخصيات العلمية المؤثرة والملهمة، والفائزين بجائزة عبادة لدورة عام 2024، وجائزتي: الباحث العربي المميز والمجلة العربية المتميزة.



ومن الفعاليات المركزية ضمن أعمال المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل التي تهم الباحثين والتي تتعلق بطرق كتابة البحوث في المجلات المصنفة، وقواعد ومعايير التصنيف الدولي للمجلات العلمية، وقواعد تصنيف المجلات في معامل التأثير العربي، ومعرفة المجلات العربية المصنفة في قواعد البيانات الدولية، والتعريف بالمجلات المفتوحة المصدر وظاهرة الابتزاز الأكاديمي في النشر العلمي من خلال ما يعرف بالمجلات المفترسة.



يذكر أن المؤتمر الأخير لمعامل التأثير العربي في نسخته التاسعة أقيم في جامعة أبوظبي برعاية الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وشهد مشاركة 45 متحدثًا وأكثر من 775 مشاركًا من 26 دولة عربية وأجنبية.