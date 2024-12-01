ألعاب الموسيقى مفيدة لطفلك لهذه الأسباب

أن تجعل طفلك يلعب بلعبة مفيدة أحد أهم الخطوات التى تعزز صحته النفسية والإدراكية، فعند اختيارك لألعاب أطفالك يجب أن تركز على الألعاب الهادفة المفيدة أيًا كانت المرحلة العمرية التي يمرون بها خاصة في مراحل الإدراك الأولى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع babocush.
فوائد ألعاب الموسيقى للأطفال
وذكر التقرير أن ألعاب الموسيقى من أفضل الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها الآباء، فالألعاب التي تصدر صوتًا تجعل الطفل يتفاعل معها بشكل كبير، ولألعاب الموسيقى أو الألعاب التي تصدر الأصوات فوائد منها:
- تحسن من هرمون السعادة لدى الكثير من الأطفال لأن المخ يطلق الإندروفين، الذي يقاوم التوتر خاصة لدى الأطفال كثيرى البكاء وصعب الإرضاء، فيهدأ عند الاستماع إلى الموسيقى أو الأصوات التي تحدثها الألعاب
- تقليل هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر تدريجيًا وزيادة هرمون الاكسيتوسين، هذه الهرمونات وهذه التفاعلات تجعل الطفل يهدأ أو ينتبه ويتوقف عن الصراخ وينتبه إلى التفاعل بشكل أفضل.
- تحسن الألعاب التي تصدر الموسيقى من تطور دماغ الطفل وتعزز من القشرة السمعية لديه كما أنها تحسن من الإدراك وتنشيط القشرة الجبهية في الدماغ.
- تحسن الألعاب التي تصدر الأصوات من تعزيز الذاكرة لدى الأطفال لحفظ الإيقاعات والكلمات والأصوات الصادرة منها، ما يعزز الذاكرة لدى الطفل والتذكر أيضًا، نتيجة التكرار الذي تحدثه هذه النوعية من الألعاب.
- قد تحسن النوعيات الجيدة من هذه الألعاب من اللغة لدى الطفل الذي يحاول الكلام، فهى يحسن من تحريك فمه ويحاول تقليد ما يقال خاصة إذا كانت على سبيل المثال اللعبة تصدر كلمة ماما، ما يعزز لديه القدرة على التحدث.
- تعزز لدى الأطفال التواصل الاجتماعي بشكل جيد كما تجعل الاتصال الحسي لديهم ممتاز
- تحسن هذه الألعاب من انتباه الأطفال وطريقة رائعة لجذبهم وجذب انتباههم وتحسين حركتهم واستمتاعهم في الوقت ذاتهم.
- تحسن من معارفه وإدراكه وتحسن أيضًا من مهاراته الاجتماعية لذا تخير نوعًا جيدًا من الألعاب التي تصدر الأصوات لكي تفيد طفلك الصغير.
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