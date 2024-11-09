أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم14جنيها .

- البصل 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيهل .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10 جنيهات.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 28جنيها