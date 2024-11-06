اليوم السابع
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استتقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 12:00 م
استتقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين أسعار الخضراوات والفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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استقرت أسعار منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لـوزارة التموين، حيث توفر الوزارة المنتجات فى إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين، كما توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 15.5جنيه.

- البصل 15 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 33.3 جنيه.
- بطاطا 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 21 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
- الكوسة بـ 17.5 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 53 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 28جنيها.







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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