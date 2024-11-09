وزير الأوقاف يشيد بالأداء المتميز لمدير مديرية أوقاف المنيا

كتب لؤى على

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأداء المتميز للشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، منذ توليه مهامه كمدير مديرية أوقاف المنيا، حيث أظهر حرصاً واضحاً على الارتقاء بأداء المديرية عبر عدة جولات ميدانية مفاجئة امتدت من جنوب المحافظة إلى شمالها، وذلك للاطمئنان على سير العمل في المساجد، وضمان جاهزيتها التامة لاستقبال المصلين.

وقد بدأت جولاته منذ ساعات الفجر الباكر أمس الجمعة، حيث زار أربعة إدارات فرعية، منها المنيا الجديدة، وصفط الخمار، وبني أحمد، ودمشاو هاشم، وصولاً إلى مسجد الجهاد بقرية 4 التابعة لإدارة أوقاف العدوة.

وقام بعقد لقاء للأطفال تحت عنوان : "التعايش السلمي"، حيث قدّم لهم بأسلوبه السلس دروساً حول مبادئ المواطنة وحثهم على حفظ القرآن الكريم، والتحلي بأخلاقه الكريمة.

كما حرص الشيخ سلامة عبد الرازق خلال جولاته على دعم الأئمة في تقديم رسائلهم الدعوية بأسلوب يعتمد على الرفق واللين، والتأكيد على أهمية التعامل الحسن مع جمهور المصلين.

وقد أثنى على جهود الأئمة الذين يظهرون التزاماً واجتهاداً في عملهم، موجهًا إياهم إلى تعزيز نشر القيم النبيلة.

وشدد مدير مديرية أوقاف المنيا على ضرورة اتباع التعليمات واللوائح الخاصة بالوزارة، والالتزام بأعلى مستويات الانضباط الإداري.

وأشار إلى أهمية الدور التوعوي والدعوي الذي تقوم به المديرية، والذي يسهم في بناء مجتمع متماسك ومحصن ضد الفكر المتطرف، ويتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في بناء الإنسان وحماية الوطن.