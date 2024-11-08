الأوقاف تفتتح اليوم 13 بيتا من بيوت الله منها 5 مساجد جديدة و8 صيانة وتطويرا

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، 13 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 359 مسجدًا، منها 274 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و85 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12440 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 761 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التى يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، كالآتي:

ففى مديرية أوقاف سوهاج تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة، عزبة الحيط، قرية القرعان، مركز جرجا.

وفى مديرية أوقاف قنا تم إحلال وتجديد مسجد آل بريك، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط، وصيانة وتطوير مسجد الفتح، شرق سمهود، مركز أبو تشت، ومسجد الوهاب، نجع غانم، العركى، مركز فرشوط، ومسجد الرحمن البحرى، بلاد المال قبلى، مركز أبو تشت، ومسجد الشهيد صالح، القناوية، مركز نجع حمادى، ومسجد مرفق مياه ك 6، بندر قنا.

وفى مديرية أوقاف الجيزة تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، بجوار مستشفى الزهراء، مركز ومدينة العياط.

وفى مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، صان الحجر.

وفى مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد الكاشف، قرية أبو جندير، مركز إطسا.

وفى مديرية أوقاف البحر الأحمر تم صيانة وتطوير مسجد النور، الحى الحضرى، مدينة مرسى علم.

وفى مديرية أوقاف القاهرة تم صيانة وتطوير مسجد القاضى يحيى زين الدين، شارع المحكمة، سوق العصر، بولاق أبو العلا.

وفى مديرية أوقاف أسيوط تم صيانة وتطوير مسجد النصر، عزبة أولاد عبد الودود، قرية أمشول، مركز ديروط.