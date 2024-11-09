وزارة الصحة تكشف العمر المناسب لحصول الأطفال على لقاح الأنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الإلكترونى، إن العمر المناسب لتطعيم الأطفال بلقاح الأنفلونزا الموسمية يكون عند 6 أشهر، مؤكدة أن التطعيم هام للحماية من العدوى.

وتابعت الوزارة أن الإنفلونزا الموسمية من الأمراض الشائعة التى تنتشر بشكل كبير خاصة بين الأطفال، لضعف مناعتهم، وأفضل طرق الوقاية من الأنفلونزا هو الحصول على التطعيم، ولأن الوقاية خير من العلاج فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تطعيم الإنفلونزا للأطفال ومن أكثر الفئات التى يمكن أن تحصل على اللقاح.

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم الإنفلونزا ضرورى للأطفال من سن 6 شهور فما فوق للوقاية من الإنفلونزا وتقليل أعراض المرض ومدة الإصابة، مضيفة أن أكثر الفئات التى يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا هم الأطفال مرضى حساسية الصدر والأنف والتهاب الجيوب الأنفية.

وأوضحت أن الطفل إذا كان عمره أقل من 9 سنوات سوف يحصل على اللقاح لأول مرة يجب أن يحصل على جرعتين والجرعة الثانية تكون بعد شهر من الأولى، مضيفه أن الأطفال الأكبر من 9 سنوات يمكنهم الحصول على جرعة واحدة من تطعيم الأنفلونزا.

وأشارت إلى أن المناعة التى يمنحها التطعيم تبدأ تعمل بعد الحصول على التطعيم بأسبوعين وحتى شهر وقد تستمر معه حتى عام ولكنها تقل تدريجيا.