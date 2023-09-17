طبيب ينصح مرضى الحساسية بالحصول على لقاح الأنفلونزا وكورونا فى موسم الخريف

كتبت نهير عبد النبى

عطس ورشح وزكام هى الأعراض الأكثر انتشارا فى فصل الخريف ، وهو من أكثر فصول السنة التي تنتشر فيه الأمراض الفيروسية ويضعف الجهاز المناعى، لذلك فأنت أكثر عرضة للأمراض ونزلات البرد وخصوصا مرضى الحساسية.

وفى هذا السياق قال الدكتور وجدى عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: "إن تغيير فصول السنة هي فرصة لظهور بعض الأمراض، مثل أمراض الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، وخصوصا لو تعرض مريض الحساسية للمسببات التي تزيد من حدة الأعراض، مثل الأتربة والغبار ووبر الحيوانات".

وأضاف: "مع تغيير فصول السنة وخصوصا فصل الخريف ننصح مريض الحساسية دائما بالابتعاد عن الأتربة والروائح، كما ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ومرضى ضعف المناعة بالحصول على تطعيمات الأنفلونزا والكورونا، مع ارتداء الكمامة وعدم التواجد في التجمعات والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة والالتزام بالأدوية".

وحسب ما ذكره موقع helthy هناك بعض الخطوات البسيطة التي تزيد من مناعتك وتحميك من العدوى في فصل الخريف وهى:

-الابتعاد عن الأماكن التي تنتشر فيها العدوى، والحرص على ارتداء الكمامة.

-غسل اليدن باستمرار وتعقيمها.

-الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.

-الابتعاد عن الوجبات السريعة واستبدالها بالوجبات الصحية من المنزل.

-تجنب تناول المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والسكريات الطبيعية.