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كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية فى فصل الشتاء؟ الصحة توضح

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:18 ص
كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية فى فصل الشتاء؟ الصحة توضح الإصابة بالإنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء من خلال التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية مرة كل عام.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة وأضافت إن لقاح الإنفلونزا السنوي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
ونصح بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض.
 
وقال إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذى جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكى نعبر هذه المرحلة.
 
أضاف أن أمراض الجهاز التنفسى تنتشر بصورة سريعة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، "اهتمامنا باللقاحات يمكن أن يصل بنا إلى مناعة القطيع، وأكيد نحن وصلنا إلى مناعة القطيع بسبب التطعيمات الكبيرة ضد فيروس كورونا".
 
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الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

كبار السن

الحوامل

اليوم السابع بلس



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