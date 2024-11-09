أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يوجه بربط المشروعات التنموية بجهود الحكومة لتيسير حياة المواطنين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. رئيس الوزراء يلتقى محافظ الدقهلية لمتابعة ملفات عمل المحافظة التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة. الحكومة: منظومة الشكاوى تلقت 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أكتوبر الماضى تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

تكريم التحالف الوطنى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)..فيديو

في إطار إختتام فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر (WUF12) الذي استضافته محافظة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، تم تكريم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وذلك تقديرًا لدوره البارز في تنظيم وإدارة أنشطة المتطوعين في هذا الحدث العالمي الهام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وقد تسلم التكريم حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والمدير التنفيذي، نيابة عن التحالف الوطني وجميع متطوعي المنتدى.

وزير الإسكان: تنفيذ 4872 وحدة سكنية بمبادرة "سكن لكل المصريين" بـ15 مايو