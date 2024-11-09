60 درجة لامتحان الفصل الدراسى الأول بتقييمات تلاميذ المرحلة الابتدائية

محمود طه حسين

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 60 درجة لامتحان الفصل الدراسى الأول لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الثالث الابتدائى حتى السادس، حيث من المقرر أن ينطلق امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول فى يناير المقبل، وتعقد اختبارات الترم الأول فيما درسه الطلاب فى الفصل الدراسى الأول بأكمله منذ بدء العام الدراسى الجديد حتى نهاية توزيع المقرر الدراسى للترم الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يعتمد نظام التقييم للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائى على قياس مخرجات التعلم بالمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه التلميذ فى الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس بمرحلة التعليم الابتدائي، من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى ومخصص له 60 درجة و10 درجات للمهام الأدائية و5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات للتقييم الأسبوعى و10 درجات لاختبار الشهر بواقع خمسة درجات لكل امتحان و5 درجات للمواظبة والسلوك و5 درجات لكراسة النشاط بواقع 100 درجة فى المادة.