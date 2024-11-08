نادى جامعة حلوان يحقق بداية قوية فى الدورى المصرى لكرة الصالات

محمد صبحى

في افتتاح الموسم الرياضي 2024/2025 للدوري المصري لكرة الصالات تعادل نادي حلوان مع نادي الصيد المصري بالدقي بنتيجة 6-6 في مباراة مثيرة ضمن الدوري الممتاز.

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي بهذه البداية القوية لفريقنا في الدوري.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن أداء الفريق يبشر ببداية المميزة، حيث أن اللاعبين قدموا مستوى جيد، وأظهروا، وأكدت المباراة ونتيجتها أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، حيث نأمل فى المزيد من الانتصارات خلال الموسم."