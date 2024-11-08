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محافظ القاهرة: ما يزيد عن 37 ألف مشارك حضروا المنتدى الحضرى العالمى

الجمعة، 08 نوفمبر 2024 04:37 م
محافظ القاهرة: ما يزيد عن 37 ألف مشارك حضروا المنتدى الحضرى العالمى محافظ القاهرة
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المنتدى الحضري العالمي على أرض مصر شهد اجتماع ما يزيد عن حضور 37 ألف مشارك في المنتدى الحضري العالمي من 182 دولة على مستوى العالم.

وقال محافظ القاهرة خلال كلمته بالمنتدى بختام المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر، : "نختتم اليوم فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة تحت شعار "كل شيء يبدأ محليا" لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، موجها الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الرشيدة للمنتدى الحضري العالمي.

وأوضح محافظ القاهرة، أن فعاليات المنتدى الحضري العالمي شهدت العديد من المناقشات من خلال الجلسات المختلفة تم الاستفادة منها ونقل الخبرات وتم عرض ما تم تنفيذه من تطوير العشوائيات، منوها أنه تم عمل متاحف مفتوحة لعرض تراث القاهرة التاريخي.







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