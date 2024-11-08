كنا فين وبقينا فين.. طريق سقارة السياحى فى البدرشين قبل وبعد التطوير

كتبت - مرام محمد

يعد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق سقارة السياحي، أحد أهم المحاور المرورية التى تم تطويرها ورفع كفاءتها، مؤخرًا بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

شهد الطريق تغيرًا ملموسًا بعد أن طالته يد التطوير، التي استهدفت إعادة الوجه الحضاري له والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة به باعتباره محورًا حيويًا لمواطني البدرشين، وبوابة عبور الأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية.

وشملت خطة تطويره أعمال رصف بالكامل وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبيه وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير لتسهيل الحركة المرورية.

وأكدت المحافظة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.



طريق سقارة بعد التطوير



طريق سقارة قبل التطوير



طريق سقارة قبل وبعد التطوير